شاهد بالفيديو.. لأن اسمه صدام حسين .. شاهد ماذا حل به !!

2021/12/09 | 00:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MTU3zZMGnTo

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