2021/12/09 | 00:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الحازم: كتلتا الحلبوسي والخنجر وضعوا خطا احمرا ولن يتعاملون مع كتل السلاح | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الحازم: كتلتا الحلبوسي والخنجر وضعوا خطا احمرا ولن يتعاملون مع كتل السلاح | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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