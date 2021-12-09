محمود السالمي الفنان المؤرخ - قاسم المحبشي

2021/12/09 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي عرفته في سنوات الدراسة الجامعية بكلية التربية العليا عدن.



كان طالبا في سنة ثانية تاريخ وكنت في سنة أولى فلسفة.



كان أكثرنا وسامة وأناقة فضلا عن مواهبه المتعددة فهو الفنان التشكيلي البارع حينما يمسك الريشة والالوان وهو الخطاط المبدع حينما يمسك القلم ويكتب الكلمات، وهو العازف الجميل حينما يحتضن العود ويضرب الاوتار والطالب المتفوق في مختلف مراحل دراسته الأول بامتياز.



ورغم كل تلك المواهب الأصيلة كان ول ......





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