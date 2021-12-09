برشلونة يغادر دوري ابطال اوروبا بخسارة مريرة من البايرن

2021/12/09 | 00:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر فريق برشلونة بطولة دوري ابطال اوروبا ، بعد تلقيه خسارة مريرة امام بايرن ميونيخ الالماني بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جرت في ملعب اليانز ايرينا ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات .سجل اهداف البايرن توماس مولر في الدقيقة 34 وليروي سانيه في الدقيقة 43 وجمال موسيالا في الدقيقة 62 .و تأهل البايرن الى ثمن نهائي البطولة متصدرا المجموعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة ،برفقة الوصيف بنفيكا البرتغالي بثماني نقاط ، بعد تغلبه على دينامو كييف الاوكراني بهدفين نظيفين ، فيما غادر برشلونة البطولة متوجها الى الدوري الاوروبي ، بعد ان حل ثالثا برصيد 7 نقاط ./انتهى

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