2021/12/09 | 00:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ودّع برشلونة الإسباني، منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دوري المجموعات وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وخسر الفريق الكتالوني أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية بيضاء، ليفشل في حجز مقعد له في الدور القادم.

وتأهل الفريق البافاري الألماني رفقة بنفيكا البرتغالي الذي فاز بدوره على متذيل الترتيب في المجموعة فريق دينامو كييف الأوكراني.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يودّع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ نحو عقدين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يودّع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ نحو عقدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).