لأول مرة منذ 20 عاما.. برشلونة يودع

2021/12/09 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الأول للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001 وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في ختام منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.

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