محترف عراقي في تشكيلة مانشستر يونايتد بدوري ابطال اوروبا

2021/12/09 | 01:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شارك المحترف العراقي زيدان اقبال ، ضمن تشكيلة فريق مانشستـر يونايتـد الانكليزي في مباراته ضمن دوري ابطال اوروبا ضد فريق يونغ بويز ، اليوم الخميس .واصبح زيدان ، بعد ترحيلـه الى صفوف الفريق الاول للمان يونايتد ، اول لاعب اسيوي يلعب الى جوار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ، و يرتدي الرقم 73 ./انتهى5

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