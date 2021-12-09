برشلونة يودّع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ عقدين

2021/12/09 | 01:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ودّع برشلونة الإسباني، منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دوري المجموعات وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن.

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وخسر الفريق الكتالوني أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية بيضاء، ليفشل في حجز مقعد له في الدور القادم.

وتأهل الفريق البافاري الألماني رفقة بنفيكا البرتغالي الذي فاز بدوره على متذيل الترتيب في المجموعة فريق دينامو كييف الأوكراني.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليفشل في عبور دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000-2001.

وهز توماس مولر وليروي ساني الشباك في الشوط الأول وأضاف جمال موسيالا الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب ليحافظ بايرن على سجله المثالي في المجموعة الخامسة.

وسينتقل برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، بجميع المسابقات منذ تولي شابي هرنانديز تدريب الفريق.

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