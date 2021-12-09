تفجير البصرة..

2021/12/09 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات العراقية أكدت، الأربعاء، الإشاعات والتسريبات التي تحدثت عن كون المستهدف بانفجار تقاطع الصمود في محافظة البصرة جنوبي البلاد، الاثنين، هو ضابط أمن كان مكلفا بالتحقيق في حادثة اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد، وصفاء غالي، مطلع عام 2020.

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