2021/12/09 | 01:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتماعات بين الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة داعش تفجير البصرة استهدف ضابطاً يلاحق فرق الموت اربيل -البصرة – عبدالحسين غزال – الزمان في زيارة نوعية من أقصى العراق الى أقصاه، أصحطب معه فيها وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين، تفقد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قضاء مخمور الحد الفاصل بين اقليم كردستان واوكار جبلية لفلول […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من أربيل الى البصرة:الارهاب واحد وإن تعددت أسماؤه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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