الكاظمي‭ ‬من‭ ‬أربيل‭ ‬الى‭ ‬البصرة‭:‬الارهاب‭ ‬واحد‭ ‬وإن‭ ‬تعددت‭ ‬أسماؤه

2021/12/09 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماعات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬والبيشمركة‭ ‬لمواجهة‭ ‬داعش‭ ‬‭ ‬تفجير‭ ‬البصرة‭ ‬استهدف‭ ‬ضابطاً‭ ‬يلاحق‭ ‬فرق‭ ‬الموت‭ ‬ اربيل ‭ -‬البصرة‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬زيارة‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬أقصى‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬أقصاه،‭ ‬أصحطب‭ ‬معه‭ ‬فيها‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ومسؤولين‭ ‬أمنيين،‭ ‬تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬قضاء‭ ‬مخمور‭ ‬الحد‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬واوكار‭ ‬جبلية‭ ‬لفلول‭ […]

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