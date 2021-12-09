من المختار الى المحافظ

2021/12/09 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬سلطة‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬المحافظين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قرار‭ ‬الإقالة‭ ‬مثلاً‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬تقصير‭ ‬او‭ ‬خلل‭ ‬سببه‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مباشر‭ ‬كقائد‭ ‬لوحدة‭ ‬إدارية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فالأمر‭ ‬موكول‭ ‬الى‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬التي‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬دائما‭ ‬التوافقات‭ ‬والمساومات‭ ‬السياسية‭ ‬للكتل،‭ ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬منصب‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قوة‭ ‬كواجهة‭ ‬تنفيذية‭ ‬أساسية‭ […]

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