بغداد تتسلم مئة داعشي عراقي محتجزين في سوريا

2021/12/09 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ تسلمت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مئة‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لدى‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الأكراد،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع‭.‬ وقال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬الشمري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تسلمنا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ […]

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