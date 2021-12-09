زيدان يظهر لأول مرة.. مانشستر يونايتد يحتفل على الطريقة العراقية

2021/12/09 | 03:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

احتفل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأول ظهور لنجمه العراقي زيدان إقبال في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الشياطين الحمر، مساء الأربعاء أمام ضيفه يونج بويز السويسري، التي أقيمت على مسرح الأحلام أولد ترافورد، بالتعادل الإيجابي (1 - 1)، ليتأهل الفريق الإنجليزي متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 11 نقطة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاركة أولى لنجم خط الوسط زيدان إقبال، كأول عراقيّ يمثل فريقًا إنجليزيًا عريقًا في بطولة أوروبية كبرى، وثاني لاعب يشارك في التشامبيونز ليغ بعد هوار ملا محمد.

النادي الإنجليزي احتفل بمشاركة نجمه العراقي الصاعد، حيث دون عبر حسابه في تويتر، فجر الخميس 9 كانون الأول/ديسمبر، بالعربية "تعال..



تعال..



تعال"، في إشارة إلى الأغنية العراقية الشهيرة.

لحظة مشاركة النجم العراقي زيدان إقبال (Getty)

فيما قال صانع الألعاب المتألق في تصريح عقب المباراة، "موسمي رائع ولا أحد يعلم ما سيخبئه المستقبل لي".

وأضاف إقبال، "حلمي تحوّل لحقيقة، يالها من فرصة رائعة.



أتمنى أن أستفيد منها".

مشهد من حديث زيدان عقب المباراة (Getty)

وتدرج صانع الألعاب العراقيّ الشاب في مركز تدريبات مانشستر يونايتد، منذ أن كان في الـ 14 من عمره، وصولاً إلى الخط الأول إلى جانب كريستيانو رونالدو، بعد تقديم أداء متميز من الفريق الرديف أثار إعجاب الصحف والمواقع البريطانية.

وحظي إقبال، 18 عامًا، المولود في مدينة مانشستر لأم عراقية وأب باكستاني، باهتمام كبير في العراق، حين تقدم الفريق الفني للمنتخب الوطني بطلب استدعائه للعب في تصفيات كأس العالم.

وكان إقبال قد استدعيَ في بادئ الأمر لتمثيل منتخب شباب العراق، الذي حقق بطولة غرب آسيا، بعد أن شارك مع المنتخب الأولمبي العراقي في البطولة ذاتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقدم مستوىً لافتًا، لكن النادي الإنجليزي اعتذر عن تفريغ اللاعب لتمثيل جميع تلك المنتخبات، في ظل جدول الفريق المزدحم بالمباريات.

وحصدت المشاركة الأولى في بطولة الأضواء، تفاعل عدد كبير من المتابعين والرياضيين العراقيين والعرب، عبر مشاركة صور من المباراة على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن أملهم برؤية "فخر جديد للعرب" مصدره العراق هذه المرة.

ويمكن للنجم الشاب أن يمثل إنجلترا والعراق وباكستان، لكن لم يتم استدعاؤه بعد إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، وسط تحذيرات في الأوساط الرياضية البريطانية من التفريط بالموهبة العراقية.

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مصدر الفيديو: 9M36GcFNDOo

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