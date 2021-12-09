2021/12/09 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهي التحديات الأمنية التي يواجهها العراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن في العراق.. قبيل إنهاء المهام القتالية الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن في العراق.. قبيل إنهاء المهام القتالية الأميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).