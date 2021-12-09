العالم بدون

2021/12/09 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوال 16 عاما، قادت امرأة وصفت كثيرا بالمرأة الحديدية، ألمانيا لتصبح أكبر ديمقراطية في أوربا، وقائدة للقارة التي حاربتها فيما مضى مرتين، لتترك منصبها في سن السابعة والستين كأكثر سياسية ألمانية حازت على الشعبية في بلادها، وربما أكثر سياسيي العالم احتراما.

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