بحضور كوشنر.. توقيع مذكرة تفاهم بين معهد اتفاقية إبراهيم و

2021/12/09 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم مذكرة تفاهم، مساء الأربعاء، مع مبادرة "شراكة" بهدف تعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ودول عربية الصيف الماضي.

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