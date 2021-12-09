ماذا قال قطريون عن زيارة محمد بن سلمان للدوحة؟ حكومة المملكة تنشر فيديو

2021/12/09 | 06:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الأربعاء ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها.

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