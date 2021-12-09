جدل أخلاقي.. دولة تجبر مرضى كوفيد غير الملقحين على دفع فواتير علاجهم

2021/12/09 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت سنغافورة سياسة جديدة لتشجيع الناس على التطعيم بعد أن توقفت عن تغطية فواتير علاج كرضى كوفيد-19 لغير الحاصلين على اللقاح، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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