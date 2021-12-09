تداول فيديو أسلوب ترحيب أمير قطر بولي عهد السعودية لحظة نزوله من الطائرة

2021/12/09 | 06:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسلوب ترحيب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لحظة نزوله من الطائرة في مطار العاصمة الدولة.

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