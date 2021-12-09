التضخم في روسيا الأعلى منذ 2016

2021/12/09 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ معدل التضخم الذي يسجل ارتفاعا متسارعا منذ أشهر في روسيا، في نوفمبر 8.4 في المئة على أساس سنوي، وفق ما أعلنت وكالة "روستات" للإحصاءات، أي ضعف الهدف الذي حدده المصرف المركزي 4 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ 2016.

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