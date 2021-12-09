تداول فيديو رد محمد بن سلمان على محمد بن زايد بعد قوله

2021/12/09 | 07:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على ولس عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى بالإمارات، الشيخ محمد بن زايد بعد قول الأخير له "الله لا يفرقنا يا بو سلمان".

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