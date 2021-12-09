صوت النساء يصدح عبر أثير إذاعة بيغوم في كابل

2021/12/09 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أثير إذاعة بيغوم، يصدح صوت النساء الأفغانيات في برامج موجهة لهن ودروس للفتيات المحرومات من الذهاب إلى المدرسة ونصائح نفسية من قلب حي شعبي في كابل، بموافقة من حركة طالبان المتطرفة الحاكمة.

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