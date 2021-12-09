السعودية.. تداول فيديو لمواطن ومقيمة سورية

2021/12/09 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا سعوديا وفتاة مقيمة من الجنسية السورية وخروج الأخيرة من السيارة والرقص في الشارع العام الأمر الذي أثار تفاعلا.

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