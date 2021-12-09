2021/12/09 | 08:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد منع بسبب أوميكرون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/09 | 08:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد منع بسبب أوميكرون) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد منع بسبب أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).