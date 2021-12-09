2021/12/09 | 08:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني البريطاني، بوريس جونسون، بعد تسريب فيديو يظهرها في حفلة بداونينغ ستريت خلال فترة إغلاق بسبب كوفيد -19 العام الماضي عندما تم حظر حفلات عيد الميلاد.ووالحديث يدور حول أليغرا ستراتون، التي كانت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة مساعدة جونسون بعد تسريب فيديو لها أثار غضب البريطانيين المركز الخبري الوطني.

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