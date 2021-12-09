الأمن الدولي يجدد دعمه لأمن العراق

2021/12/09 | 08:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدان مجلس الأمن الدولي، التفجير الإرهابي في محافظة البصرة، فيما جدد دعمه لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب.وشدد مجلس الأمن، بحسب بيان صدر عنه، على ضرورة محاسبة مرتبكي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها وتقديمهم إلى العدالة.ودعا المجلس، جميع الدول، إلى التعاون بنشاط مع حكومة العراق، مجددا دعمه لأمن …

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