أول تعليق من تشافي بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال

2021/12/09 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوصف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، خروج الفريق الكتالوني من منافسات دوري أبطال أوروبا بالصدمة، واعدا جماهير البارسا بعودة النادي إلى المسار الصحيح في الأيام القادمة.وسقط برشلونة أمام مضيفه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، ليودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا".وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنت أتمنى التنافس بشكل مختلف، واليوم كانت صدمة بالنسبة لي، لكن هذا الواقع والبايرن تفوق علينا كثيرًا، يجب أن نغير الوضع".وأضاف: "لم نُنافس بايرن خلال اللقاء، أخبرت اللاعبين أن اليوم مرحلة جديدة بدأت، يجب أن تكون نقطة تحول، نحن برشلونة لا يمكننا أن نلعب في الدوري الأوروبي".وتابع تشافى: "برشلونة يجب أن يُنافس لتحقيق دوري الأبطال وليس تحقيق اليورباليج، لكن هذا ما يتوجب علينا فعله الآن، انا غاضب وهذه الحقيقة وهي تزعجني للغاية، يجب علينا أن نتقبل هذا الامر وهناك عصر جديد يبدأ اليوم..نبدأ من الصفر".وأشار: "كنا نريد التنافس في الابطال والمحاولة الفوز بها لكن الحقيقة تقول لم نستطع التنافس اليوم أمام بايرن ميونخ، لدينا عدة مباريات أخرى قادمة وسوف نركز عليها، ومن ثم محاولة تخطى الوضع وإعادة برشلونة للمكان الذي يستحقه وليس اليوروبا ليج".وأتم تشافى: "أحب هذا النادي وسنفعل كل شيء من أجل إعادة برشلونة إلى مكانه الطبيعي".وبذلك يتحول فريق برشلونة للعب فى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث فى المجموعة الخامسة.وتقام قرعة دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة "نيون" في سويسرا.

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