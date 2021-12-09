2021/12/09 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام ..



أكثر 10 دول يتفشى فيها كورونا المركز الخبري الوطني.

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