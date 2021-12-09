2021/12/09 | 08:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يقترب من الأرض مذنب يتوقع أن يصبح أكثر المذنبات سطوعا لعام 2021.وقد اكتشفه عالم الفلك الأمريكي، جورج ليونارد، في مختبر “ماونت – لامون” يوم 3 يناير عام 2021 حين بلغ بعده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مذنب ساطع ذو ذيلين يظهر على الفلك عشية الاحتفال بعيد ميلاد المسيح المركز الخبري الوطني.

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