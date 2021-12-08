أول تعليق من العراقي ’زيدان’ بعد الليلة التاريخية في دوري أبطال أوروبا

2021/12/09 | 08:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

علق نجم فريق مانشستر يونايتد الصاعد، العراقي زيدان إقبال، بسعادة عقب أول ظهور له مع الفريق الأول في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وشارك صانع الألعاب في الدقائق الأخير من مباراة الفريق أمام ضيفه السويسري في مسرح الأحلام "أولد ترافورد".وقال زيدان عبر حسابه في إنستغرام، تابعه "ناس"، (9 كانون الأول 2021)، "شعور لا يُصدَّق في الظهور الاحترافي لأول مرة في أولد ترافورد".

وأضاف، "لقد نشأت وأنا أشجع هذا النادي وأن أمثل مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لشرف لا يصدق".وتابع بالقول، "لم يكن هذا ممكناً لو لا دعم عائلتي وأصدقائي والمدربين ولا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية، أنها مجرد بداية.



الحمد لله دائماً وأبداً".

بدوره، احتفل الفريق الإنكليزي العريق بظهور نجمه ذي الـ 18 عاماً، بكلمات من الأغنية الشهيرة "تعال..



تعال..



تعال".

تعال تعال تعال! 🇮🇶#يونايتد | #دوري_الأبطال pic.twitter.com/U1haikpSm2

— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 8, 2021

ونشر حساب الفريق على تويتر، مشهداً من مشاركة زيدان المولود في مدينة مانشستر لأم عراقية وأب باكستاني في المباراة.

فيما حصدت المشاركة صدىً واسعاً بين المتابعين والأوساط الرياضية العراقية والعربية، على أمل مشاهدة نجم عربي جديد في الملاعب العالمية.

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