شاهد كيف أصبح شكل هذا المنزل بعد أن تزيّن بـ444 شجرة عيد ميلاد

2021/12/09 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت عائلة جيرومين، التي تعيش في ولاية ****ونيا السفلى، على الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد أشجار عيد الميلاد مزيّنة في مكان واحد.وتطلب العرض أشهر من التحضير، وأكثر من 400 شجرة، و 10000 قطعة من زينة عيد الميلاد، وفقًا لرويترز.

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