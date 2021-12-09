فقدان طفلة عراقية من مهاجري كردستان في غابة جليدية على الحدود البولندية

2021/12/09 | 09:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوالدين سلّما طفلتهما لمهاجر آخر حين اقترب حرس الحدود البولندي منهما.

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