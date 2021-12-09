2021/12/09 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبدى المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، غضبه من خروج فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 0-3 أمام بايرن ميونيخ، أمس الأربعاء، في ختام مباريات دور المجموعات.وخرج برشلونة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لتشافي بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

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