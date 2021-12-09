الأمم المتحدة تدين قتل جيش ميانمار 11 مدنيا حرقا بينهم أطفال

2021/12/09 | 09:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدانت الأمم المتحدة، إقدام قوات الجيش في ميانمار على قتل 11 مدنيا حرقا، بينهم 5 أطفال، فيما طالبت المجتمع الدولي بـ”استجابة دولية موحدة وحازمة” للرد على ذلك.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، “نحن في غاية القلق بشأن التقارير التي تتحدث عن …

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