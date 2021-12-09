2021/12/09 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

نفت عائلة شاب قتل في أربيل مؤخراً، أن يكون ابنها على صلة بفتاة قُتلت أيضاً في قضية اجتماعية غامضة، مؤكدة أنّ الفحص الطبي كشف عدم وجود أية علاقة بينهما.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتم العثور على جثتي عبد الله، 24 عاماً، وفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً تدعى ه.



ق.



أ.



في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021 في قرية لاجان في مديرية شمامك بمحافظة أربيل، حيث عزت الشرطة الحادثة إلى "مشاكل اجتماعية".

وقال أحد أقارب عبد الله في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، 8 ديسمبر/كانون الأول 2021 إن عبد الله ذهب إلى قرية لاجان لزيارة صهره، لكن سبعة إلى ثمانية أشخاص اختطفوه وقتلوه "بطريقة غير إنسانية".

كما أشار إلى أن امرأة لديها زوج وأطفال قتلت أيضاً على يد عائلتها بعد مقتل عبد الله.

وقال ابن عم عبد الله "بعد 50 دقيقة من مقتل عبد الله وبعد وصولنا إلى القرية قتلت المرأة".

وأضاف، "لقد قتلت بطريقة غير إنسانية للغاية دون أي دليل".

وقدمت عائلة عبد الله شكاوى ضد بعض الأشخاص وطلبت من الشهود الإدلاء بشهاداتهم، أحدهم رئيس بلدية القرية.فيما قال شقيق عبد الله، "قبل مقتله، حاولوا اغتصاب عبد الله، لكنه رفض، فعذب بالأنابيب والسكاكين والحجارة، ثم قتل رمياً بالرصاص".

وتربط عائلتي عبد الله والمرأة التي قتلت صلة قرابة، حيث تقول أسرة الشاب إنّ الشبهات "نجمت عن الأقاويل".ولم تصدر عائلة الفتاة أي تعليق حول الحادث حتى الآن.

وسبق أن قالت مديرية شرطة محافظة أربيل في بيان صدر في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، "تم العثور على جثتي شخصين في قرية لاجان بمركز شمامك على حدود مركز شرطة طوراق، ثم توجهت قواتنا إلى وجهة مديرية شرطة محافظة أربيل وتبين أن شخصين قتلا تحت اسم أ.



ف.



ش، 24 عاماً، مع امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً".

وأوضحت الشرطة، أنّ "التحقيقات الأولية كشفت أن شقيقي المرأة قتلا بالرصاص في مشكلة عائلية"، مشيرة إلى أنّ "قواتها في قسم شرطة محافظة أربيل تحقق للقبض على الجاني الرئيسي وتقديمه إلى المحكمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’تعذيب ثم إعدام دون دليل’.. الفحوصات تثبت براءة شاب وفتاة بعد فوات الأوان!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’تعذيب ثم إعدام دون دليل’.. الفحوصات تثبت براءة شاب وفتاة بعد فوات الأوان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).