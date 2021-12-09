مبعوث أمريكا يعود إلى فيينا لاستئناف المحادثات الإيرانية النووية

2021/12/09 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الأربعاء إن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف النووي الإيراني روب مالي يعتزم السفر إلى فيينا لقيادة وفد بلاده في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران.

وتهدف المحادثات للوصول إلى طريق لمعاودة الامتثال لبنود الاتفاق من جانب الولايات المتحدة وإيران.

وفرضت إيران بموجب الاتفاق النووي قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك القيود النووية بعد ذلك بنحو عام.

وكانت إيران أبرمت الاتفاق الأصلي مع ست قوى كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وكتب إنريكي مورا، المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات، على تويتر أن المحادثات ستُستأنف اليوم الخميس.

وفي إشارة إلى بيان الاتحاد الأوروبي حول استئناف المحادثات يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين “نفهم أنه ستكون هناك اجتماعات لمدة يوم قبل أن يتعين حضور رؤساء الوفود… لذا فإن المبعوث الخاص مالي والوفد المشترك ما بين الوكالات سيخطط للمشاركة في المحادثات في مطلع الأسبوع”.

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