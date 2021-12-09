الصحة العراقية: الوضع الصحي تحت السيطرة.. الرحلات الجوية مستمرة

2021/12/09 | 09:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت وزارة الصحة، الخميس، وجود توجه لايقاف الرحلات الجوية.

وقال مدير الصحة العامة، الدكتور رياض الحلفي في تصريح تابعه NRT عربية، (9 كانون الاول 2021)، انه "لا توجد لدينا اي خطوط طيران مشتركة مع الدول الافريقية خصوصا التي سجلت المتحور الجديد (اوميكرون)، لذلك لا نتوقع صدور اي تعليمات بشأن الغاء او تعليق الرحلات".

واضاف، ان "الوضع في العراق تحت السيطرة ولم نسجل اي اصابة من السلالة الجديدة"، مشيرا الى ان "الوزارة تمكنت من توفير ملايين الجرعات التي اخذت تصل الى البلاد حاليا بين 3-4 شحنات اسبوعيا وتوزع فورا بين المؤسسات الصحية في جميع المحافظات، مع تدريب الملاكات الصحية والفرق الجوالة والثابتة، لكن الاقبال لايزال دون مستوى الطموح".

واكد الحلفي ان "المراكز التلقيحية وصلت اعدادها الى الالاف وتعمل بنظام الشفتين الصباحي والمسائي واللقاح متوفر بجرعتين، فضلا عن الجرعة التعزيزية الثالثة بعد التسجيل على المنصة الالكترونية، لذلك يجب على المواطنين الاسراع بتلقي اللقاح".

واعرب الحلفي عن "امله بمضاعفة متلقي اللقاح للوصول الى 300 الف ملقح يوميا".

"واع"

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