نائب سابق يتحدث عن الخلايا النائمة لداعش : اعدادهم ليست قليلة في هذه المحافظة - عاجل

2021/12/09 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو مجلس النواب المنحل، جمال محمد، اليوم الخميس، عن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة كركوك، وقال، ان "اعدادهم ليست قليلة".

وقال محمد لـ (بغداد اليوم)، انه "لم يكن لتنظيم داعش الإرهابي، السيطرة على المناطق المترامية الأطراف في محافظة كركوك عام 2014 لولا وجود اناس ساعدوه في الاستيلاء على هذه المناطق والفتك باهلها فيما بعد، مشيرا الى ان هؤلاء الذين ساعدوا الدواعش هم الخلايا النائمة التي تعمل اليوم".

واضاف، ان "هناك تحديات تواجه امن كركوك متمثلة، بالكشف عن الخلايا النائمة ومعرفة وجهة مسلحي داعش لان اعدادهم ليست قليلة".

وأشار الى "مخاوف حقيقية من ان تمتد هجمات داعش الى داخل كركوك وهذا الامر مثار قلق حقيقي لكل الاهالي بعد الهجمات الأخيرة".

وتابع، ان "التنظيم الإرهابي، يمارس حرب العصابات في استهداف المناطق وهو اسلوب خطر".

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