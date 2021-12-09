عراقية ترسـم ايات قرأنيـة على خارطة الدول العربية

2021/12/09 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ في خطوة فريدة من نوعها ، قامت الخطاطة العراقية المغتربة في نيوزلندا " جنة عدنان احمد عزت "، برسم لوحـة فنية تمثل الاية القرانيـة الكريمة " واعتصموا بحبل الله جميعا " على شكل خارطة الوطن العربي ، حيث خصصت خارطة كل دولة بلوحـة تتضمن اية من القران الكريم تحاكي حال البلد ./انتهى5

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