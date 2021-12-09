بايدن يرشح سفيرة امريكيـة جديدة في العـراق

2021/12/09 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن البيت الأبيض ، ان الرئيس جو بايدن ،رشح السفيرة الأمريكية الحالية لدى ⁧دولة الكويت⁩ إلينا رومانوفسكي سفيرة جديدة في ⁧ العراق⁩ ، بدلا من السفير الحالي ماثيو تولـر الذي ستنتهي مهمته قريبا ./انتهى5

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