بيللا فيتا كافيه - حكمت الحاج

2021/12/09 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج وأنا جالس في مقهى الحياة الجميلةأفكر في طرق للتخلص من الحياة أضع صورتك أمامي على الطاولة يهب عليها بخار القهوة بدم باردثمة امامي صبي بملامح عربيةيتوسط جمع فتيات شقراوات يتبذلن بضحكات لا معنى لهالكنني كنت أريد أن أكتب لك رسالة انتحار وأنت على الطرف الآخر من العالم حيث شمسك تؤلمني بينما في الخارج عنديثلاثون تحت الصفر..سأودعك مهرتي،وسأختار طريقة ......





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