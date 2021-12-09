بعد الخامس عشر من نوفمبر، ضاعفوا الجهود لتحرير المعتقلين السياسيين الكوبيين - الرابطة الأممية للعمال

2021/12/09 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الرابطة_الأممية_للعمال ما بالم أجلبسيرة المدنية من التغيير ، التي دعت منصة “أرخبيل” لم تحدث.



هافانا استيقظت على وقع العسكرة.



المنظمون الرئيسيون للاحتجاج ، للاحتجاج ، أثناء اعتقالهم ، أو منعهم من مغادرة منازلهم بفعل ، وتلا ذلك تظاهرات مؤيدة بمشاركة الكثيرين.



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