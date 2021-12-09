ماذا يحدث عند تناول لحم البقر يوميا؟

2021/12/09 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة إيرينا ريل، خبيرة التغذية الروسية، أن لحم البقر يساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون المفيد لمرضى السكري.وكشفت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، ما الذي يحدث في الجسم في […]

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