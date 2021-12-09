قائمة بأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

2021/12/09 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 267.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.2 مليون حالة.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث […]

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