2021/12/09 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها في لبنان بإلغاء عيد الميلاد "الكريسماس" عند الكثير من الناس الذين باتوا لا يجدون ما يسدون به رمق أطفالهم، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بابا نويل" لن يزور لبنان هذا العام.. الأزمة الاقتصادية تفسد الكريسماس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بابا نويل" لن يزور لبنان هذا العام.. الأزمة الاقتصادية تفسد الكريسماس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).