بعد انتقادات فلسطينية.. قرار من صناع فيلم

2021/12/09 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المخرج المصري، محمد دياب، وقف عرض فيلم "أميرة" الذي تسبب بجدل واسع النطاق في فلسطين والأردن بسبب ما يقول معارضون إنه يسيء للسجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

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