"فورا" ببيان سفارة السعودية بباريس.. تفاعل على سرعة الاستجابة بإطلاق سراح المواطن السعودي يثير تفاعلا

2021/12/09 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من بيان سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية باريس ومطالبتها بإطلاق سراح المواطن السعودي "فورا" بعد اعتقاله للإشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

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