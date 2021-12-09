العراق ينتج أكثر من حصته المحددة بأوبك بنسبة 14% خلال تشرين الثاني

2021/12/09 | 10:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أظهر مسح جديد أجرته منصة “إس آند بي غلوبال بلاتس”، يوم الخميس، أن الغابون والعراق هما الدولتان الاقل امتثالاً لحصصهما النفطية من بين اعضاء منظمة اوبك في تشرين الثاني الماضي، حيث رفع العراق انتاجه الى 4 ملايين و 250 الف برميل، في الوقت الذي تبلغ حصته 4ملايين و193 الف برميل فقط خلال تشرين الثاني الماضي.

وذكرت المنصة أن “منظمة اوبك البالغ عدد اعضاءها 13 عضواً ضخت في تشرين الثاني 27.85 مليون برميل في اليوم، بزيادة 300 ألف برميل في اليوم عن أكتوبر/ تشرين الاول، مبنية أن امتثال المنظمة بحصصها الانتاجية بلغ 118.43%.

وأضافت أن العراق عزز الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل في اليوم، بمتوسط 4.25 ملايين برميل في اليوم في تشرين الثاني، وهو أعلى بقليل من حصته البالغة 4.19 ملايين برميل في اليوم، لتصل نسبة الامتثال للعراق 87.61%، مشيرة إلى أن صادرات النفط الخام العراقي ارتفعت بشكل حاد وسط طلب قوي من عملائها الرئيسيين إلى جانب الصيانة في عدد قليل من مصافيها.

وأشارت إلى أن الغابون كانت أقل الدول التزاماً بحصتها المقررة لشهر تشرين الثاني من بين اعضاء منظمة اوبك حيث عززت انتاجها بمقدار 190 الف برميل باليوم كمتوسط وهو اعلى بكثير عن حصتها المقررة والبالغة 168 الف برميل يومياً ، ليكون نسبة امتثالها هو 15.79- %.

وأوضحت أن اكثر اعضاء منظمة اوبك امتثالاً والتزاماً لإنتاجها النفطي لشهر تشرين الثاني هي غينيا الاستوائية حيث بلغ نسبة امتثالها 308.33% تليها انغولا ونيجيريا وبنسبة 290.01%، و216.01% على التوالي.

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