الصحة العالمية تصدر بيانا جديدا حول أوميكرون

2021/12/09 | 10:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاحات تعمل ضد متغير دلتا، وحتى إن كانت هناك فعالية أقل لأوميكرون، يظل التطعيم أفضل من عدمه.

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