اليوم.. مواجهة حاسمة لليوث الرافدين أمام الأخضر السعودي بغرب آسيا

2021/12/09 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيخوض منتخبنا الوطني للناشئين في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس وعلى ملعب فهد بن سلمان بنادي النهضة مباراته الثانية ضمن المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشين المقامة في السعودية امام المنتخب السعودي .ويتعين على منتخبنا تحقيق نتيجة الفوز او التعادل من اجل ضمان زعامة المجموعة الأولى وضمان تأهله الى الدور نصف النهائي من المسابقة من دون الدخول في حسابات معقدة. واكد عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم رحيم لفتة في تصريح لموقع الاتحاد العراقي لكرة القدم تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مباراة اليوم مهمة جداً وان ثقتنا عالية بناشئينا الابطال وكما حققوا نتيجة طيبة في المباراة الاولى امام لبنان نطالبهم بتحقيق نتيجة طيبة في مباراة اليوم امام السعودية ". وقال المدرب المساعد لمنتخب الناشئين سعد عبد الحميد: إن " لاعبينا على اتم الجاهزية لهذه المباراة لاسيما انها امام فريق قوي ومنظم لكننا عازمون على خطف نقاط المباراة الثلاث والتأهل للدور القادم ".من جانبه بين لاعب منتخبنا الوطني للناشئين باقر بشير أن " الفريق عازم على تحقيق نتيجة طيبة امام الفريق السعودي البلد المنظم للبطولة والفوز والتأهل الى النصف نهائي ".ويتصدّر منتخب الناشئين مجموعته بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه صاحب الأرض بعد الفوز على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة في مباراته الاولى بينما حقق الفريق السعودي الفوز على لبنان بهدفين مقابل هدف واحد.

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